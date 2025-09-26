Şanlıurfa'da minibüs devrildi! Çok sayıda işçi yaralandı

  • USD: 41,42 - 41,49
Şanlıurfa'da Adıyaman'a dönen tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı...

Ekleme: 26.09.2025 - 18:19 Güncelleme: 26.09.2025 - 18:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Şanlıurfa'da minibüs devrildi! Çok sayıda işçi yaralandıŞanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

İsmail A. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Minibüste, Adıyaman'da tarlalarda çalıştıktan sonra Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.