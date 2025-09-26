BMGK dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasındaki görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti ve İsrail'de Netanyahu hükümetinin durdurulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişşim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.İngiltere Başbakanı Starmer'ı ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanımız, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.