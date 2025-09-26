ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Gazze' açıklaması! 'Anlaşmaya varabiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetelecilere demeç verdi. Gazze konusunda önemli bir açıklama yapan Trump, 'Gazze'de anlaşmaya yakınız' ifadesini kullandı.Trump, gazetecilere verdiği demeçte 'Sanırım bir anlaşma sağladık.Gazze konusunda bir anlaşma sağladık gibi görünüyor. Sanırım bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak ve savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak' dedi.