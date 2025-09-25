Hapishanede isyan çıktı! Çok sayıda ölü var

Ekvador'un Esmeraldas kentindeki bir hapishanede çıkan isyan, kanlı bir bilançoya neden oldu. Kolombiya sınırına yakın bölgedeki olaylara güvenlik güçleri müdahale ederken, yetkililer en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Ekvador'da bir hapishanede çıkan isyanda en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindeki Kolombiya sınırına yakın Esmeraldas kentindeki bir hapishanede isyan çıktı.Yetkililer, çıkan isyana güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, isyanın nedeni hakkında henüz açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Olayda, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.Ekvador hükümeti, hapishanelerdeki isyanlardan çeteleri sorumlu tutarak, bulundukları hapishanelerde kontrol sağlamaya çalışan çetelerin savaşının isyana neden olduğunu ifade etti.Öte yandan Ekvador'un güneyindeki bir hapishanede de geçtiğimiz günlerde isyan çıkmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.