Dünyanın Gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump Zirvesinde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler kapsamında yürüttüğü temasların ardından bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Dünyanın yakından takip ettiği bu kritik görüşmede hangi başlıkların masaya yatırılacağı şimdiden büyük merak uyandırıyor.Uluslararası medya Başkan Erdoğan-Trump buluşmasına odaklanmış durumda. Görüşmenin gündeminde yer alacak konular dünya basınında geniş yankı bulurken, özellikle İsrail'de F-35 endişesinin devam ettiği, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da baskı altında olduğu bildiriliyor.Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Trump'ın Başkan Erdoğan'ı ABD'nin F-35 satışlarına yönelik yasağı kaldırmayı değerlendirdiği sırada ağırlayacağı vurgulandı.AP'nin haberinde, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin F-35 konusunun çözümüne yaklaşıldığına dair bir umut olduğunun altı çizildi.Başkan Erdoğan ve Trump'ın 'çok iyi bir ilişkiye' sahip olduğunu belirten AP, ABD Başkanı'nın, Başkan Erdoğan'ı Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalara son verme çabalarında kritik ve güvenilir bir ortak olarak gördüğünü belirtti.Haberde ayrıca, ABD Başkanı ve Avrupalı liderlerin Başkan Erdoğan'ın yolundan giderek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile iyi ilişkiler geliştirdiği aktarıldı.İsrail merkezli Mako haber sitesi, 'Trump'ın Erdoğan'a olası 'hediyesi' İsrail'i endişelendiriyor' başlıklı haberinde, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının önünü açabileceğinin altı çizilerek, bu kararın İsrail açısından stratejik sonuçları olacağı bildirildi.Washington'un satış yasağını kaldıracağına dair işaretler verdiğini belirten İsrailli haber sitesi, Tel Aviv yönetiminin bu yeni eğilimi hoş karşılamadığından bahsetti.Mako'ya göre, İsrail, iki ülke arasında doğrudan bir askeri çatışma olmasa dahi Türkiye'nin gelişmiş F-35 uçaklarıyla donatılmamasını tercih ediyor. Bunun nedeni olarak Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki soykırım karşıtı tutumunun yattığı bildirildi.Bir diğer İsrail merkezli Maariv gazetesi ise, Trump ve Başkan Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze oturumunun Filistin devletinin tanınması dalgasının ardından önemli bir adım olduğunu ve bu durumun Netanyahu'yu baskı altına aldığının altını çizdi.Haberde, Başkan Erdoğan'ın ABD merkezli Fox News'e verdiği röportaja atıfta bulunularak, Gazze zirvesinin Müslüman liderler için verimli geçtiği belirtildi. Başkan Erdoğan'ın Washington'da yeniden Trump ile bir araya geleceği de ifade edildi.