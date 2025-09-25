Beyaz Saray'da samimi karşılama! Tarihi zirvede dikkat çeken kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen tarihi zirve sona erdi. Görüşmeye iki lider arasındaki samimiyet damga vurdu. Trump'ın Başkan Erdoğan'ın sandalyesini çekerek yardım etmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği Amerika'da, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme öncesinde iki lider olumlu mesajlar verirken, tarihi zirveye ilişkin görüntüler basına servis edildi.Görüşmeye iki lider arasındaki samimiyet damga vurdu.Trump'ın Başkan Erdoğan'ın sandalyesini çekerek yardım etmesi dikkat çekti.