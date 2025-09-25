Alerjisi olan, bu bitkilerden uzak dursun! Burun akıntısı, öksürük…

Ev dekorasyonunda bitkiler hem estetik hem de ruhsal olarak fayda sağlasa da, alerjisi olan kişiler için bazı bitkiler ciddi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, evde bulundurulması alerjik reaksiyonlara neden olabilecek bitkileri ve daha güvenli alternatifleri paylaştı.

Toz ve polen alerjisi, milyonlarca insanın günlük yaşamını etkiliyor.Burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarma gibi semptomlar, yanlış bitki seçimiyle daha da şiddetlenebiliyor.Ayrıca bazı bitki özsuları, cilt ve solunum yollarında tahrişe yol açabiliyor.Ancak uzmanlar, alerji hastalarının evlerini tamamen bitkisiz bırakmalarına gerek olmadığını belirtiyor.Önemli olan, alerjiye neden olabilecek türlerden kaçınmak ve yerine alerji dostu bitkiler seçmek.Ficus türleri: keman incir, huş ağacı ve kauçuk ağacıInkalilieKahve bitkileriKaktüslerKenevirSüt bitkileri: mucize çalı ve poinss yıldızıBalmumu çiçeğiEjderha ağacıEğrelti otuYeşil ZambakDağ palmiyesiSarmaşıkPurpurtuteNane