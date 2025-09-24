Zelenskiy BM kürsüsünde! 'Uluslararası hukuk bizi korumuyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 80. BM Genel Kurulu'na hitabına, daha fazla askeri yardım çağrısıyla başlayarak, 'Bir millet barış istiyorsa yine de silahlar üzerinde çalışmak zorunda. Silahlar kimin hayatta kalacağına karar verir. Uluslararası hukukun, gerçekten onu savunmaya istekli güçlü dostlarınız olmadığı sürece tam olarak işlemediğini gayet iyi biliyorsunuz. Silahlar olmadan bu bile işe yaramaz' ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Rusya'nın NATO hava sahasını ihlal ettiğini bildirerek, 'Uzun süredir devam eden bir askeri ittifakın parçası olmak bile otomatik olarak güvende olduğunuz anlamına gelmez. Kısa süre önce Rus insansız hava araçları Polonya hava sahasını ihlal etti ve sadece 4'ü düşürüldü' dedi.Zelenskiy, uluslararası kurumların etkisiz kaldığını belirterek, 'Kan döküldüğünde bile bunu gerçekten durdurabilecek tek bir uluslararası kurum yok. Kurumlar işte bu kadar zayıfladı. Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir halk, BM'den veya küresel sistemden gerçekten ne bekleyebilir ki? Onlarca yıldır sadece açıklamalar yapılıyor. Hatta Gazze'de olup biten her şey bile çıkış yolu olmadan kalıyor' dedi.Uluslararası iş birliğine ihtiyacı olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı, 'Putin durdurulmalı, Rusya'ya baskı yapılması gerekiyor. Savaş için sadece Rusya suçlanabilir' ifadelerini kullandı.Coğrafyanın savaşı yeniden şekillendirdiğini aktaran Zelenskiy, 'Savaşta dron kullanıyoruz, çünkü başka seçeneğimiz yok' ifadelerini kullandı.Zelenskiy, ABD'nin desteğinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.