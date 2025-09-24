WhatApp, yeni özelliğini duyurdu! Uzun zamandır bekleniyordu...

WhatsApp, iOS ve Android'de kullanılabilcek yeni özelliğini duyurdu. Yeni mesaj çeviri özelliğiyle kullanıcılar bireysel ve grup sohbetlerindeki mesajları anında farklı dillere çevirebilecek. iOS ve Android sürümlerine eklenen “çeviri” seçeneği sayesinde, kullanıcılar bir mesaja uzun basılı tutarak anında farklı bir dile çevirebilecek.Android kullanıcılarına özel olarak bireysel mesajların yanı sıra tüm sohbetlerin otomatik olarak çevrilmesi de mümkün olacak. İlk aşamada İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça desteklenirken iOS tarafında Türkçe'nin de yer aldığı daha geniş bir dil listesi bulunuyor.Çeviri işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. Bu sayede gizlilik korunurken indirilen dil paketleri sayesinde özellik daha hızlı kullanılabiliyor.Yeni özellik yalnızca birebir konuşmalarda değil, grup sohbetlerinde ve kanal güncellemelerinde de kullanılabilecek. Böylece farklı dillerden kullanıcıların rahatça iletişim kurmasının önü açılacak.WhatsApp, özelliğin şimdilik yalnızca mobil sürümlerde kullanılabildiğini, Web veya Windows uygulamalarına ne zaman geleceğinin belli olmadığını duyurdu. Ayrıca güncellemenin kademeli olarak dağıtıldığını, bu nedenle tüm kullanıcıların aynı anda ulaşamayabileceğini açıkladı.