Restoran Kaçaklarını Yakından İlgilendiren Haber! Restorandan Hesap Ödemeden Kalkarsak Ne Olur? Hesap Ödemeden Kalkmanın Cezası Ne?

NTV'nin haberine göre müşteriler, restoranlardan kaçarken farklı yöntemlere başvuruyor. Kimileri sahte dekont gösterirken, kimileri “kredi kartımı arabada unuttum” bahanesiyle uzaklaşıyor. Bazıları ise hiçbir gerekçe sunmadan masayı terk ediyor.Çanakkale / Bozcaada: İki müşteri 8 bin liralık hesabı ödemeden sahte dekontla kaçtı.Bursa: Bir müşteri, eşi ve bebeğiyle geldiği restoranda “kartım arabada” diyerek ödeme yapmadan ayrıldı.İstanbul / Kadıköy: Bir çift, serpme kahvaltının ardından hesabı ödemeden kayıplara karıştı.Bodrum: Üç müşteri hesabı ödemeden çıkmak isteyince tartışma yaşandı. Şüphelilerden biri silah çekti, olay sonrası gözaltılar gerçekleşti.2004 yılında değişen Türk Ceza Kanunu'na göre hesap ödemeden kaçmak hırsızlık kapsamına girmiyor. Yazılı bir kanıt yoksa cezai yaptırımı bulunmuyor. Eski yasa yürürlükte olsaydı, bu eylemler 15 günden 3 aya kadar hapis cezası ve ödenmeyen tutarın 10 katı kadar para cezası ile sonuçlanabilirdi.Hukukçular, restoran işletmecilerinin alacak davası açabileceğini veya icra takibi başlatabileceğini belirtiyor. Ancak sürecin uzun ve masraflı olması, çoğu işletmeyi bu yola başvurmaktan alıkoyuyor.