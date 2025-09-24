Kaynar sulu dehşete tutuklama! Şantiye şefi hayatının şokunu yaşadı

İddiaya göre, işten sebepsiz çıkarıldığını öne süren D.A., görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti. Kadının 'Neden işten çıkarıldım?' sorusuna şantiye şefi, 'İşvereniniz ile görüşün' cevabını verdi.Bunun üzerine öfkelenen kadın, 'Ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur?' diyerek yanında getirdiği kaynar suyu şantiye şefinin üzerine döktü.'Gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' sözleriyle odadan ayrılan kadın, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaynar su dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırılırken, kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen kadın, aynı gün içinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.