CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi: İstanbul Valiliğine yazı gönderildi! Son dakika haberi... 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği’ne

CHP'nin İstanbul İl Kongresiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması için İstanbul Valiliğine ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazı gönderdi.İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada mahkeme 2 Eylül'de oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti.CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ KONGRENİN DURDURULMASI İSTENDİSüreç devam ederken CHP bugün olağanüstü kongreye gitti. Bu kongrede görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik aday olarak yer alıyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi karşı hamle olarak vermiş olduğu kararı hatırlatarak İstanbul Valiliği'ne ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna seçimin durdurulması talepli yazı yazdı."MAHKEME KARARIMIZA AYKIRI"Mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." denildi.45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı sonrası mahkemenin kararını bildirmek üzere bir heyet olağanüstü kongrenin yapıldığı salona geldi.YSK SAAT 13.30'DA TOPLANACAK!Yüksek Seçim Kurulu, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu üzerine saat 13.30'da CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ile ilgili toplanacak.