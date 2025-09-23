Trump'tan BM'ye sert eleştiri! 'Boş laf duyuyoruz, boş laf savaş bitirmez'

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuştu.Trump, konuşmasına başladığı sırada prompter cihazının çalışmadığını belirterek, 'Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada' ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, '7 savaşı bitirdiğini ve binlerce insanı kurtardığını' iddia etti.Trump, BM'yi eleştirerek, 'Savaşları bitirirken BM bizim için burada değildi, durum buyken BM'nin amacı nedir ki? Büyük bir potansiyel var ama buna yaklaşamıyorlar.' ifadelerini kullandı.'BM'den boş laf duyuyoruz, boş laf savaş bitirmez.' diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:'BM, çözmesi gereken sorunları çözmüyor, çoğu zaman yeni sorunlar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler, Batı ülkelerine ve sınırlarına yönelik saldırıları finanse ediyor. BM'nin işgallerini durdurması gerekiyor, onları finanse etmesi değil'ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Çin'i Rus petrolü alarak Ukrayna'daki savaşı finanse etmekle suçladı.Trump, tüm ülkelere biyolojik silah geliştirmeye son verme çağrısında bulunarak, 'İklim değişikliği, bana göre dünyada bugüne kadar yapılmış en büyük dolandırıcılık' dedi.