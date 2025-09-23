TELE1'deki skandal KJ'ye ilişkin Yanardağ özür diledi

TELE 1 skandal bir KJ'ye imza attı...ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine değinilen programda KJ'ye "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı yansıtıldı.SORUŞTURMA BAŞLATILDIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.MERDAN YANARDAĞ ÖZÜR DİLEDİYaşanan bu gelişmelerin ardından yayında konuşan Merdan Yanardağ, skandal KJ için özür diledi. Yanardağ özür açıklamasında şöyle dedi:"BU DİL DOĞRU DEĞİL"Ben doğru bulmuyorum. Gazze'de soykırım yapan Siyonist faşist Netanyahu ile Erdoğan karşılaştırılamaz. Bu doğru değil. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim bu dil doğru değil. Sağa sola bükmeye gerek yok."BU İFADEYİ REDDEDİYORUZ, ÖZÜR DİLİYORUZ"KJ'deki ifadeye katılmıyoruz, doğru bulmuyoruz ve reddediyoruz. Bu TELE 1'de yayınlandığı için de özür dileriz.İlgili arkadaşlarla yollarımızı ayırıyoruz. Daha sorumlu davranılması gereken dönemdeyiz. Bu kararı da sabah saatlerinde aldık.