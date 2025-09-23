Mansur Yavaş’tan İtiraf Gibi Açıklama! Gökçek Dönemi İçin “Usulsüzlük Yok” İtirafı

CHP’li ABB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklama kamuoyunda yeni tartışmalara neden oldu. MASAK raporunda yer alan milyonlarca liralık kamu zararı iddialarına doğrudan yanıt vermeyen Yavaş’ın, açıklamasında özellikle eski Başkan Melih Gökçek’i hedef alması ve yolsuzluk ile ilgili sorulardan kaçması dikkat çekti.CHP’li ABB tarafından yapılan açıklamada, Teftiş Kurulu’nun devreye girdiği ve herhangi bir kamu zararına rastlanmadığı ifade edildi. Ancak aynı açıklamada çok sayıda bürokratın görevden uzaklaştırılması, kamuoyu nezdinde soru işaretleri yarattı. Ayrıca Mülkiye Müfettişlerinin 9 kişi hakkında soruşturma talep ettiği belirtilirken, Teftiş Kurulu ile müfettiş raporları arasındaki farklılıkların gerekçesi paylaşılmaması vatandaşların dikkatini çekti.Belediyenin açıklamasında, “Mülkiye Müfettişlerince 2021-2022 yılları arasında geriye dönük 10 yıllık teftiş yapılmış, ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmamıştır” denildi. Bu ifade, Mansur Yavaş’ın uzun süredir dile getirdiği Gökçek dönemine yönelik eleştirilerle örtüşmedi. Denetlenen 10 yılın büyük bölümünün Gökçek’in başkanlığı dönemine denk gelmesi, açıklamanın Mansur Yavaş’ın “Gökçek döneminde usulsüzlük var” iftirasını patlatmış oldu.CHP’li ABB açıklamasında, 2019’dan 29 Ekim 2024’e kadar 426 etkinlik için 30 milyon dolar harcandığı kaydedildi. Ancak yalnızca 2019 yılına ait ihale kayıtları incelendiğinde, resmi rakamlarla Mansur Yavaş’ın kamuoyuna açıkladığı veriler arasında uyumsuzluk olduğu görüldü. Yavaş, sosyal medya hesabından 2019 yılı için 214 bin 900 dolar harcama yapıldığını duyurmuştu. Oysa ABB’nin 24 Haziran, 13 Haziran, 29 Temmuz ve 18 Aralık 2019 tarihli organizasyon ihaleleri, o günkü dolar kuru üzerinden hesaplandığında toplam 761 bin 982 dolara ulaşıyor. Böylece ABB’nin kendi açıkladığı rakamlarla ihale kayıtları arasında ciddi farklılık ortaya çıktı.