İsrail halkı Netanyahu'yu beceriksizlikle suçladı! Filistin'i tanıyan devletlere ise...

BM'nin 80. Genel Kurulu için New York'ta toplanan liderler Filistin'i tanımaya devam ediyor. İngiltere, Kanada, Avustralya, Kanada, Portekiz, Malta, Lüksemburg, Belçika, San Marino Filistin'i devlet olarak tanıdı.Ülkelerin Filistin'i tanımasının ardından İsrail'de ise Netanyahu'ya karşı öfke başladı. Halk Filistin'in tanınmasının kabul edilemez olduğu ve İsrail'e yönelik bir hakaret olarak kabul edilirken herhangi bir anlam ifade etmediklerini belirtti.Diplomatik başarısızlığın sorumlusu olarak ise Benyamin Netanyahu'yu suçlayan kamuoyu Fransa, İngiltere gibi ülkelerinde almış olduğu kararı kabul edilemez buldu.İsrael Hayom gazetesinde yer alan haberde, diplomatik başarısızlık olduğu ve bu sorumluluğun Netanyahu'ya ait olduğunu belirterek, “Savaşın uzamasının sorumluluğu Netanyahu'nun yanı sıra, başta eski İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve mevcut Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir olmak üzere askeri liderliğe de aittir. İsrail'in güvenlik doktrini uzun zamandır savaşların kısa olması gerektiğini savunmaktadır. Hükümet ve ordu bu ilkeyi ihlal etmiştir ve sonuçları herkesin görebileceği kadar açıktır” ifadeleri kullanıldı.İsrail'in bu hafta içerisinde AB ile olan ticari ilişkilerinde zorluk yaşayacağı ve AB-İsrail ticaret anlaşmalarında olumsuz bir sürece girerek ekonomik olarak zarara uğrayacakları konusunda endişeler dile getirildi.İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının finanse etme kabiliyetini azaltacağı ve AB'ye hamle olarak Doğu Kudüs'teki İngiliz, Kanada ve Fransız konsolosluklarını kapatmak ve Ramallah'ta daimi olarak bulunan Avustralya temsilcisinin girişini engellemek gibi öneriler de bulunuldu.