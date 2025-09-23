BM'de Gazze Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda liderler Gazze oturumuna katıldı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Trump, oturum öncesi yaptığı açıklamada "Bu benim en önemli toplantım" dedi.

BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze oturumuna katıldı.Liderlerin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın yan yana oturması dikkat çekti.Trump, oturum öncesinde yaptığı açıklamada, 'Bu benim en önemli toplantım olacak' dedi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile bir araya geldi.Erdoğani Gutrres'ile yaptığı görüşmede, İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını, uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların kesintisiz erişimi için İsrail'e yönelik baskısını artırması gerektiğini belirtti.Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüşmesinde ise Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrarı hedeflediğini, bunun için desteği sürdüreceklerini belirtti.