Altın için yeni rekor tahmini! Yıl sonunda rakam ne olacak?

Pazartesi günü altın vadeli işlemleri yüzde 2 artışla ons başına yaklaşık 3.780 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı. Enflasyon etkisiyle değer kazanan altın, bu ayın başlarında 1980'den bu yana ilk kez tarihi zirveyi görmüştü.Deutsche Bank analistleri yayımladıkları raporda, altın fiyatlarının 2025 yılı sonuna kadar 4.000 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Bu yükseliş gerçekleşirse, altının yıllık getirisi yüzde 50'yi aşacak. Banka, altının yılın en iyi performans gösteren varlığı olabileceğini vurguladı.Avrupa ve Orta Doğu'daki çatışmalar ile ABD-Çin gerilimi, altına yönelik güvenli liman talebini destekliyor. Dünya Altın Konseyi'nin 2025 anketine göre, merkez bankacılarının yüzde 95'i küresel altın rezervlerinin artacağını öngörüyor. Katılımcıların yüzde 43'ü ise kendi rezervlerini artırmayı planlıyor.Trump yönetiminin gümrük vergileri ve göçmenlik politikaları nedeniyle dolar üzerindeki baskı artıyor. Yabancı yatırımcıların dolardan çıkışı, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre doların zayıf seyri yılın geri kalanında da altın fiyatlarına güç verecek.DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, altının bu yıl sonuna kadar 4.000 doların üzerinde kapanış yapacağını neredeyse kesin gördüğünü açıkladı.ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta faiz indirimi yaparak piyasaları destekledi. 2025 sonuna kadar iki faiz indirimi daha bekleniyor. Daha düşük faizler, faizsiz bir yatırım aracı olan altını daha cazip hale getiriyor. Bank of America verilerine göre, altın fonlarına bu yıl 85 milyar dolar giriş oldu.