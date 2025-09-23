ABB'de konser skandalı! “42 milyonluk konser 5 milyona düştü”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV’de Hande Sarıoğlu’nun programına katıldı. Gökçek, Mansur Yavaş döneminde düzenlenen konserlerde milyonlarca liralık “vurgun” yapıldığını öne sürdü.



“Davaya suç duyurusunda bulunanlardan biriyim”



Osman Gökçek, konserlerle ilgili ilk açıklamasında:

“Biz bu konser vurgunları basına yansıdıktan sonra bunun tüm detaylarıyla birlikte bir araştırmasını yaptık. Mansur Yavaş’ın basın toplantısındaki verilerle de birleştirdik. Ben şahsen milletvekili olarak da bu davanın açılması noktasında suç duyurusunda bulunanlardan biriyim” dedi.







“42 milyonluk konser ertesi yıl 5 milyona yapıldı”



Gökçek, Tan Taşçı konseri üzerinden örnek vererek:

“Geçen sene 30 Ağustos’ta 42 milyon TL’ye konser yapıldı. Aynı yerde bu yıl yine konser düzenlendi, sadece 5 milyon TL ödendi. Aradaki 37 milyon nereye gitti?” diye sordu.



“Mansur Yavaş’ın seçim koordinasyonunu yapan firma ihaleleri aldı”



Gökçek, ihaleleri alan firmalarla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya attı:

“Yavaş’ın seçim koordinasyonunu yöneten firmalar, belediyeden toplam 98 ihale aldı. Bu firmalar arasında akrabalık bağları var. Sahte faturalar düzenlenmiş, bazı firmalar ise adreslerinde bulunmuyor.”



“Sanatçılar düşük bedel aldı, farkı başka yerlere gitti”



Hande Sarıoğlu’nun “Sanatçılarla görüştünüz mü?” sorusuna yanıt veren Gökçek:

“İki sanatçıyla görüştüm. Birisi 4 milyon 800 bin TL fatura kestiğini söyledi. Ama belediye, aynı konser için çok daha yüksek bedeller ödedi. Sanatçıların aldığı para yüzde 20 bile değil. Peki gerisi nereye gitti?” ifadelerini kullandı.



“163 milyon TL restoran üzerinden aktarıldı”



Osman Gökçek, paraların farklı yollarla aktarıldığını öne sürerek şunları söyledi:

“Bazı şirketler, 163 milyon TL’yi Ankara-İstanbul yolu üzerindeki bir restoran ve eğlence yerine aktardı. Bu para, buradan başka kişilere gönderildi.”







“119 milyon TL’lik konser dünya starlarına bile fazla”



“119 milyon TL’ye konser olmaz” diyen Gökçek:

“Böyle rakamları Jennifer Lopez veya Beyoncé gibi dünya starları alır. Ama Ankara’da bir sanatçıya bu bedeller ödenmiş gibi gösteriliyor. Bu, açık bir şekilde vurgundur” dedi.



“Sıla konseri bir yılda 6 katına çıktı”



Gökçek, Sıla örneğini vererek iddiasını şöyle sürdürdü:

“13 Ekim 2022’de Sıla’nın konseri 2 milyon 970 bin TL’ye yapılmış. Aradan bir yıl bile geçmeden 19 Mayıs 2023’te aynı yerde 16,5 milyon TL’ye yükselmiş. Bu artışı kim açıklayabilir?”



“Yolsuzluk iddialarının takipçisi olacağız”



Osman Gökçek, açıklamalarının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’nın parasını yandaşlara peşkeş çektiler. Bu işin peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı ve adli makamlar hangi kararı verirse versin saygılıyım ama %99 değil, %100 vurgun vardır.”