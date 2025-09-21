Yapay Zekaya İnandı Parasını Kaptırdı!

Kentte yaşlı bir vatandaş, sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zeka ile ünlülerin konuşturulduğu sahte yatırım hesabına kanarak 10 bin 200 lirasını kaybetti.

Bursa'da yaşanan olay, yapay zekaya olan önyargıyı daha da artırdı.Sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zeka teknolojisiyle ünlü isimlerin konuşturulduğu yatırım videolarına inanan 73 yaşındaki adam, bütün birikiminden 10 bin 200 lirayı sözde yatırım hesabına aktardı.Kısa sürede kâr bekleyen adam, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesiyle şüphelendi.Hemen karakola koşan mağdur, polis ekiplerine şikâyette bulundu.Mağdur vatandaş, 'Ben yapay zekâyla yaptıklarını hiç anlamadım. Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikâyet ettim, ekipler sağ olsun benimle ilgilendiler.Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin.' diyerek gözyaşlarını tutamadı.Polis, vatandaşın paralarını alan dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.