Ücretsiz Oyunları Açıkladı!

Epic Games, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla kütüphanelerini genişletmek isteyen kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Platform, 25 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında iki yeni oyunu ücretsiz olarak erişime açtı. Bu hafta oyunculara sunulan yapımlar, Eastern Exorcist ve Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy oldu.Eastern Exorcist, Çin merkezli oyun stüdyosu Wildfire Game tarafından geliştirildi. Elle çizilmiş görsellere sahip olan bu 2 boyutlu aksiyon RPG oyununda, oyuncular doğaüstü varlıkların cirit attığı bir evrende kötülükle mücadele ediyor. Oyun, görsel tarzı ve dövüş mekanikleriyle öne çıkıyor.Haftanın diğer oyunu olan Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy, Brezilya menşeli popüler animasyon dizisi Jorel's Brother'dan uyarlama bir tıklamalı macera oyunu. Oyuncular, çizgi diziye ait karakterler ve evrenle etkileşim kurarak hikâyeyi ilerletiyor.Eastern Exorcist ve Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy, 25 Eylül'den 2 Ekim'e kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor. Aynı dönemde Project Winter ve Road Redemption da ücretsiz sunulmaya devam ediyor. Bu oyunlar halihazırda erişime açık ve belirtilen tarihe kadar kütüphaneye eklendikleri takdirde kalıcı olarak kullanıcıya ait oluyor.Ücretsiz oyunlara ulaşmak için Epic Games'in resmi internet sitesine giriş yapılması gerekiyor. Oyunu almak isteyen kullanıcıların platforma Epic Games hesaplarıyla giriş yaptıktan sonra oyunun sayfasına giderek “Yükle” butonuna tıklamaları yeterli oluyor. Oyunlar herhangi bir ücret ödemeden kalıcı olarak hesaplara eklenebiliyor.