Cumhurbaşkanı Erdoğan Yine Mazlumun Sesi Olacak!

Türkiye, Birleşmiş Milletler(BM) Şartı'nın temel ilkelerini hiçe sayarak bölgeyi kana bulayan İsrail'in mezalimini dünyaya haykıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda geçmişte yaptığı 14 hitabında dünya meselelerine yönelik 'manifesto niteliğinde' mesajlar vererek doktrin oluşturdu.BM'nin reform ihtiyacını 'Dünya beşten büyüktür' ifadesiyle dile getiren Erdoğan, hitaplarında, geçmişte de görmezden gelinen Filistin konusuna parantez açarak dünyaya ders verdi. Erdoğan'ın 80'inci BM Genel Kurulu'nda uluslararası topluma İsrail'in tüm insanlık suçlarının hesabını vermesi, bu olana kadar da dünyanın Netanyahu hükümetine baskı ve yaptırım uygulaması yönünde çağrı yapması bekleniyor.Öte yandan BM genel Kurulu'ndaki 'Gazze için manifesto' niteliğinde olması beklenen hitabının ardından Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Washington'da görüşmesi planlanıyor. Görüşmede, ABD-Türkiye ilişkileri özellikle uçak alımları konusu önemli yer tutacak. Erdoğan'ın liderliğine duyduğu sempatiyi kameralar karşısında dahi dile getiren Başkan Trump ile görüşmede, Erdoğan'ın Gazze'deki krize ayrı parantez açabileceği değerlendiriliyor.Erdoğan'ın New York'ta birçok devlet ve hükümet başkanı ile Gazze başta olmak üzere kritik konularda görüşerek fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor. Türkiye'nin, uluslararası toplumun Filistin'de soykırım uygulayan İsrail'i katliamlarını durdurana kadar 'tecrit' edilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Türkiye, katliamın bitmesi noktasında kendisiyle benzer yol haritası, anlayış ve politikaya sahip ülkelerle daha yakın çalışacak. Bu ülkelerle birlikte planlı ve sistemli şekilde adımlar atılacak.Gazze'de zulmün sona ermesi için, hukuki, diplomatik, istihbari, ekonomik ve politik olmak üzere her mecrada varlık gösterilmeye devam edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana uluslararası mecrada ve ikili görüşmelerinde Gazze'de yaşananları net şekilde muhataplarına aktarmasının da etkisiyle birçok ülke Filistin'i tanıma ve iki devletli çözümü destekleme yönünde irade beyanında bulundu.Halihazırda 150 ülke Filistin'i tanıyor. İngiltere, Fransa, Kanada, Malta, Yeni Zelanda, Portekiz, Avusturya Filistin'i tanıma niyetini belli etti. Türkiye'nin, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanımaya yakın ülkelerle bir araya gelebileceği değerlendiriliyor. İnsani yardımların Filistin'e ulaşmasının aciliyetine dikkat çekilecek, bu hususta uluslararası toplumun ve dünya kamuoyunun vicdanının harekete geçmesi somut gerçekler açıkça ifade edilecek.Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması başta olmak üzere, görüşmede; ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarında kritik konular ele alınacak. Türkiye'nin Boeing uçaklarının satın alması, F-16 ve F-35 savaş uçakları önemli gündem başlıklarını oluşturacak.BM Genel Kurulu haftasında BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Hristodulidis'in katılımıyla yapılması üçlü görüşme yapılması planlanıyor. Kıbrıs Türkünün uğradığı haksızlıkları her yıl BM kürsüsünden dünyaya haykıran Erdoğan'ın bu yıl da adadaki fiili durumu ve KKTC'nin tanınması hususunu dile getirmesi bekleniyor.Erdoğan'ın, öte yandan Türkiye'nin ilk günden itibaren sona ermesi için çaba harcadığı, esir takası, tahıl koridoru gibi önemli adımların atılmasına vesile olduğu Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da mesajlar verebileceği değerlendiriliyor.