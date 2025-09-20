  • USD: 41,23 - 41,31
İstanbul'da kan donduran cinayet! Gasbedilen taksici silahla öldürüldü

Beyoğlu'nda taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşterisi tarafından gasbedildikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan Sancar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ekleme: 20.09.2025 - 11:31 Güncelleme: 20.09.2025 - 11:36 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da kan donduran cinayet! Gasbedilen taksici silahla öldürüldüİstanbul'un göbeğinde korkunç bir olay yaşandı. Beyoğlu'nda taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta taksi şoförü Ali Sancar, taşıdığı yolcu tarafından başından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Sancar, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından bir araya gelen taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti.

Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.