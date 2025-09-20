Çocuklarının gözünün önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün başkasını da silahla tehdit etmiş

Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde 15 Eylül'de meydana gelen olayda, sokakta aşırı hız yapan O.C., kendisini uyaran Ö.K.'ye çocuklarının gözü önünde tokat atarak küfür etmişti.Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanan O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Yaşanan olayın ardından OC'nin aynı gün Gebze'nin İnönü Mahallesi'nde İ.B. isimli sürücüyle de tartışmaya karıştığı belirlendi.Tartışmanın büyümesi üzerine O.C'nin tabanca göstererek sürücüyü tehdit ettiği öğrenildi. İ.B.'nin o gün yaşanan olaya ilişkin şikayetçi olduğu O.C'ye 'silahla tehdit' suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmiş, 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyarmıştı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesmişti.Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girmiş, tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat atmıştı.İsminin O.C. (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alınmış, olaya ilişkin ifadesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan O.C. ile kardeşi C.C. Gebze Adliyesi'ne sevk edilmişti.Adliye sevk edilen şüphelilerden O.C., 'Neden yaptın?' sorusuna, 'Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor' yanıtını vermişti.