Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.
Saat 08.01'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.9 olarak açıklandı.
Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü.
