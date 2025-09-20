Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.Saat 08.01'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.9 olarak açıklandı.Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü.