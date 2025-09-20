  • USD: 41,23 - 41,31
Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Ekleme: 20.09.2025 - 09:10 Güncelleme: 20.09.2025 - 09:12
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.

Saat 08.01'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.9 olarak açıklandı.

Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü.

