Adana'da çocukları sopayla dövmüştü! Saldırgan yeniden gözaltında

Akılalmaz olay, önceki gün Yüreğir Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan H.G. (6) ve arkadaşlarının sesinden rahatsız olan C.T. (52) elinde sopayla sokağa çıktı. Önce çocuğu uyaran şahıs, daha sonra elindeki sopayla ayağına vurdu. Bu sırada bisikletiyle kardeşini kurtarmaya gelen B.G. (10) de sopa darbelerinin hedefi oldu. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar şahsın elinden kurtuldu. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan F.G. (18) ise C.T.'ye saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, yaşananlar sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olayın ardından C.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.T., emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Ailenin karara itirazı üzerine savcılık talimatıyla polis ekipleri C.T.'yi yeniden gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şahsın daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.