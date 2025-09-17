İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’dan Gazze çıkışı! “Batı medyası karartma uyguluyor”

Dünya, Gazze'deki soykırıma sessiz! Türkiye ise bu zulme ses çıkaran tepki gösteren İsrail'in soykırımını açık açık deklere eden ülkeler arasında... İletişim Başkanlığı bugün önemli bir panel düzenledi. "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" öncesinde açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Burhanettin Duran, Gazze'deki zulmün asla normalleştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 17 Eylül'de Ankara'da "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenledi. Panel öncesi konuşan İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, “Gazze konusunda dünyayı harekete geçmeye davet ediyoruz.” dedi.İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "BATI MEDYASI GAZZE'DE KARARTMA UYGULUYOR""Batı medyası Gazze'de karartma uyguluyor. Vicdan sahibi insanlar Filistin'i destekliyor. Gazze'deki zulmü asla normalleştirmeyeceğiz. Türkiye olarak insanlığın turnusol kağıdı olan Gazze konusunda dünyayı harekete geçmeye davet ediyoruz."Açıklamlarına devam eden Duran; “Ülkemizin haber ekipleri sahada şiddete ve engellemelere en çok maruz kalan basın mensupları olmasına rağmen Filistin’in sesi olmaktan vazgeçmemiştir. TRT’miz başta olmak üzere medyamız Filistin konusunda başarılı bir sınav vermiştir" dedi.