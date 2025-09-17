Gazze'de İsrail işgali büyüyor! Korkunç bilanço açıklandı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'yi tamamen işgal için yeni bir kara harekatı başlattı. Ordundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başladığı belirtildi. İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin, Saldırıların birkaç ay sürebileceğini söyledi.İsrail hükümeti, 8 Ağustos'ta Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.Gazze'deki hükümet, İsrail'in son haftalarda saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan bir milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeyi reddettiklerini bildirdi.Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlileri yerlerinden ederek işgali planladığı Gazze kenti ve kuzey bölgesindeki nüfusa dikkati çekildi.Gazze ve kuzeydeki diğer bölgelerde yaşayan bir milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeye karşı direnmeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Gazze ve güneyinde bulunan bir milyonu aşkın Filistinli hala evlerinden ve topraklarından güneye doğru göçü kesin bir dille reddetmeye devam ediyor. Hem de işgalci İsrail'in, tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ederek, kalıcı zorunlu göç suçunu işlemek amacıyla yürüttüğü bombalamaların ve soykırım savaşının barbarlığına rağmen. Gazze kenti ve kuzeyinde bir milyon Filistinli güneye doğru zorunlu göçü reddederken, kalıcı tehcir planları baskıları altında göç edenlerin sayısı 190 bin civarındadır.'ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı işgal harekatı hakkındaki bir soru üzerine Trump, İsrail'in operasyonu öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini söyledi.Bu konudaki fazla bilgiye sahip olmadığını ve henüz operasyonu destekleyip desteklemediğini bilmediğini savunan Trump, 'Bu konuya bakmam gerekecek. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Söyleyebileceğim şey, Hamas'ın rehineleri kalkan olarak kullanması halinde, çok ağır bir bedel ödeyecek olmalarıdır.' dedi.