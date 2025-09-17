Diyarbakır'da Öğretmene Saldırı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı.Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı.Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken veli, R.S.'ye tokat attı.O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.