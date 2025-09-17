Diyarbakır'da Öğretmene Saldırı!
Bağlar ilçesinde kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Kadın velinin öğretmene attığı tokat, güvenlik kamerasına yansıdı. Veli, öğretmenin şikayeti sonrası gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı.
Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.
OKULDA ÖĞRETMENE SALDIRI
Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı.
Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken veli, R.S.'ye tokat attı.
VELİ GÖZALTINA ALINDI
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.
Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.
OKULDA ÖĞRETMENE SALDIRI
Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı.
Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken veli, R.S.'ye tokat attı.
VELİ GÖZALTINA ALINDI
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.