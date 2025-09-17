CHP’de yaprak dökümü! Bir isim daha istifa etti

CHP’de yaprak dökümü devam ediyor. Sık sık siyasilerin yolsuzlukları ve parti içi sorunlarla gündeme gelen CHP’de, son olarak Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı istifa etti.. Selim kendisini istifaya götüren sürece ilişkin yaptığı açıklamasında, “Partide herkesin kendi bireysel çıkarlarını koruma derdinde olduğunu, ülke için herhangi bir ciddi projelerinin olmadığını yaşayarak gördüm." ifadelerini kullandı.

olsuzluklarla gündeme gelen CHP'de yaprak dökümü devam ediyor. Milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkan CHP'li belediye başkanları ve idareciler yargı karşısında hesap verirken, parti içerisinde yaşanan yolsuzluklara tepki gösteren siyasetçiler de partilerinden istifa etmeye başladı. Son günlerde artan istifa dalgasına bu kez Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı da katıldı.CHP içerisinde kişisel çıkarların ön planda olduğunu ve ülke yararına somut projelerin bulunmadığını belirterek CHP'den ayrıldığını duyuran Fidancı, şu ifadeleri kullandı:"CHP söylem ve eylemlerinin hiçbir zaman örtüşmediğini, 'hak, hukuk, adalet' diyen CHP'nin maalesef hak, hukuk ve adaletten zerre kadar nasibini almadığını, kendi anayasaları olan tüzüklerine bile uymadıklarını ve uygulamadıklarını gördüm. Düzelecek umuduyla bekledim, ancak zaman geçtikçe daha kötüye gitti."Son 4 yıldır örgüt ve örgütlenmelerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü kaydeden Fidancı, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:"Partide herkesin kendi bireysel çıkarlarını koruma derdinde olduğunu, ülke için herhangi bir ciddi projelerinin olmadığını yaşayarak gördüm. Bu sebeple an itibarıyla tüm görevlerimden ve CHP'den istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte zaman zaman CHP içinde yaşanan haksızlık ve hukuksuzlukları basın ve medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağım."