Gündüz başıboş köpekler, gece domuz sürüleri! İzmir'de çöp yığınları bu kez domuzlara davetiye çıkardı

İzmir çöp sorunuyla anılmaya devam ediyor...Çöp yığınlarıyla konuşulan kentte, hijyen sorunlarının beraberinde getirdiği problemlere bir yenisi daha eklendi.Kötü koku, böcekler, fareler derken çöpler bu kez de domuzlara ev sahipliği yapıyor.Vatandaşın isyanı artarken karşılaştıkları domuzlar, can güvenliğini tehdit eder hale geldi.Kent sokaklarında gündüz başıboş köpek, geceleri de sürüler halinde dolaşan domuzları görmek artık sıradan bir hale geldi.İnsan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bu durum, şikayetlere rağmen hala çözüme kavuşmadı.Balçova ilçesinde sıkça görülen domuz sürüleri, dün gece yine kentin caddelerinde özgürce dolaşırken görüntülendi.Çöp kutularının olduğu bir noktada zamanında toplanmayan çöpler, domuzların ilgisini çekerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Çöp yığınlarını karıştırarak yiyecek arayan domuzlar, iri cüsseleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada videonun paylaşılması üzerine bazı vatandaşlar, "Şunlara bak fil kadar olmuşlar." yorumlarında bulundu.Artık geceleri yaya olarak sokağa çıkamayacak duruma geldiklerini ifade eden vatandaşlar, kentin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı yetkililerin kalıcı tedbir alması gerektiğini ifade etti.