Ünlü Şirkete Büyük Dava!

Google, yapay zeka tabanlı arama özelliği nedeniyle büyük bir yayıncıyla ilk kez mahkemelik oldu. Rolling Stone, Billboard, Variety ve Hollywood Reporter gibi dergilerin sahibi Penske Media, Google'a dava açtı. Şirket, AI Overviews (Yapay Zeka Özetleri) özelliğinin sitelerinden içerik çektiğini ve kullanıcı trafiğini düşürdüğünü iddia ediyor.Açılan davada Google aramalarında Penske'ye ait sayfalara yönlenen sonuçların yaklaşık %20'sinin artık AI Overviews ile gömülü olduğu belirtildi. Penske, bu oran arttıkça reklam ve satış gelirlerinin daha da düşeceğini, 2024'te bağlı kuruluş gelirlerinin zirveye kıyasla üçte bir oranında azaldığını savundu.Google ise AI Overviews veya Arama'daki diğer yapay zeka özelliklerinin sitelere giden trafiği azalttığı yönündeki söylemlere kategorik olarak karşı çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda Google sözcüsü Jose Castaneda, teknoloji devinin “bu haksız iddialara karşı savunma yapacağını” ve “AI Overviews'ın çok daha çeşitli sitelere trafik gönderdiğini” söyledi.Bu dava, Google'ın AI Overviews nedeniyle karşılaştığı ilk hukuki süreç değil. Eğitim teknolojisi şirketi Chegg de daha önce benzer gerekçelerle Google'a dava açmıştı. Ancak Penske davası, ABD'deki büyük bir yayıncının Google'a karşı başlattığı ilk hukuki mücadele olmasıyla dikkat çekiyor.