Gökyüzünde iki büyük patlama! Bazı evlerin camları kırıldı
Elazığ'da gökyüzünde iki büyük patlama meydana geldi. Bazı evlerin camları kırılırken patlama sesinin nedeni belli oldu.
Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sesle ilgili çok sayıda ihbarda bulunulurken, sosyal medyada bir hava aracının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı.
Patlama sonrası ise bazı evlerin camları kırıldı.
A Haber'e açıklama yapan yetkililer Hankendi-Baskil bölgesinde gökyüzünde sonik patlamalar yaşandığını doğruladı.
PATLAMA SESİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
Patlama sesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çıkan sesin jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlama olduğu öğrenildi.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.