E-Devlet'te Büyük Değişim! Tebligat Ödeme Kimlik...

Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını ortaya koyan 2026-2028 Orta Vadeli Programı (OVP) açıklandı. Program, hem vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak hem de yapay zekadan kuantum teknolojilerine kadar birçok alanda yeni yatırımların önünü açacak. Program kapsamında e-Devlet Kapısı, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak birçok yenilikle güçlendirilecek.Bu kapsamda e-Devlet Kapısı en dikkat çekici yeniliklerden biriyle güçlendirilecek. “e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti” hayata geçirilerek resmi tebligatların doğrudan e-Devlet üzerinden yapılması sağlanacak. Ayrıca ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile kamu ortak bildirim sistemi devreye alınacak. Böylece farklı kurumların hizmetleri tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde sunulacak.Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak. Blokzincir tabanlı dijital kimlik altyapısı kurulacak, açık kaynak uygulamalar yaygınlaştırılacak.OVP’ye göre, 5G teknolojisi ülke genelinde yaygınlaştırılacak ve fiber altyapı güçlendirilerek yüksek hızlı internet erişimi artırılacak. KOBİ’lerin dijital dönüşümüne destek sağlanacak, açık kaynak kodlu modüler çözümler geliştirilecek. Ayrıca işletmelerin bulut tabanlı teknolojilere yönelmesi teşvik edilecek.Program, yerli yapay zeka modelleri geliştirilmesine öncelik veriyor. Bu kapsamda araştırma merkezleri ve tematik kümelenmelerin sayısı artırılacak. Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) süper bilgisayarının kapasitesi yükseltilerek yapay zeka araştırmalarına daha güçlü bir altyapı sağlanacak. Ayrıca Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi ile Türkçeye özel algoritmalar geliştirilecek, dilin bilimsel ve teknolojik alanlarda daha etkin kullanımı için çalışmalar yapılacak.Program, kuantum hesaplama ve kuantum sonrası kriptografi için gerekli hazırlıkları da içeriyor. Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı ile veri ekonomisinin geliştirilmesi, veri sahipliği ve mahremiyetini güvence altına alan bir yönetişim çerçevesi oluşturulacak.Siber güvenlikte Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu düzenlemeler yapılacak. Kamu kurumları için Kamu Bulut Bilişim Stratejisi uygulanarak güvenli, maliyet etkin çözümler devreye alınacak.Eğitimde de dijital dönüşüm öne çıkacak. Süreç odaklı ve yeterlik temelli ölçme-değerlendirme sistemi ile yeni nesil eğitim altyapısı oluşturulacak.