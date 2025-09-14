Bebek Katili Alçak İsrail! Katliama Devam Ediyorlar...

Gazze Şeridi'nde İsrail'in sivillere yönelik saldırıları ve ablukası, 700 günü geride bıraktı. İki milyondan fazla Filistinli, yoğun bombardıman, zorunlu göç ve enkazlar arasında ölüm kalım mücadelesi veriyor.Filistinli gazeteci İslam Bedr, 'İsrail ordusu 700 gündür Filistinlilere karşı büyük bir katliam gerçekleştiriyor. Bu soykırım, dünyanın duruşunu gösterdi' ifadelerini kullandı.Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, 'Biz 700 gündür ölüyoruz, katlediliyoruz. Binlerce aile hâlâ enkaz altında, kayıp yakınları haber bekliyor. Herkesin en büyük dileği savaşın sona erdiği haberiyle uyanmak' dedi.Filistin Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Medya Ofisi verilerine göre, Gazze'de bir milyondan fazla çocuk gıdaya erişemiyor. Bir yaş altındaki 40 bin bebek ciddi yetersiz beslenme riski altında.BM Dünya Gıda Programı, Gazze nüfusunun üçte birinin günlerdir yemek bulamadığını duyurdu. IPC ise Gazze kentinde 'kıtlık durumu' ilan etti.Ehli Baptist Hastanesi doktoru İsam Ebu Acve, 'Sağlık durumu içler acısı. İşgal güçlerinin tahrip ettiklerini yeniden onarmamız gerekiyor. Yakıt, ilaç ve tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesini talep ediyoruz' açıklamasında bulundu.İsrail ordusu, Gazze'de 38 hastane, 833 cami ve 163 eğitim kurumunu tamamen yıktı, binlerce kuruma ağır hasar verdi. Sivil altyapının büyük kısmı yok edildi, Filistinliler sık sık barındıkları bölgelerde hedef alınıyor.Gazze'de 700 gün süren İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi yaralandı. Ölümlerin çoğu çocuk ve kadınlardan oluşuyor.Gazeteci İslam Bedr, 'Gazze, uluslararası toplumun sahtekarlığını ortaya çıkardı. Halk, mücadelesiyle nihayetinde zafere ulaşacak' dedi. Basal da 'Gazze'de yaşam alanı her geçen gün daralıyor, her gün yeni acılarla uyanıyoruz' ifadelerini kullandı.