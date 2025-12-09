Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sürpriz karar: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren adım hem veliyi hem öğrenciyi mutlu edecek

Bu çalışmalardan biri de yabancı dil alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen DİLİM Platformu.Erişime açılan DİLİM'in İngilizce bölümünde 7-10, 11-15 ile 16 ve üzeri yaş gruplarına yönelik A1-A2, B1-B2 ve C1 seviyeleri kullanıma sunuldu.Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni standartlarına uygun yapıdaki platform; okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime ve dil bilgisi becerilerini destekliyor.Platform, kullanıcı deneyimini güçlendirmek ve öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirmek amacıyla öğretmen ve veli modülleriyle de genişletildi. Ayrıca platform için yapay zeka destekli asistanlar geliştirilerek bu yenilikçi özelliğin 2026'nın ilk yarısında kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor.DİLİM platformuna 'dilim.eba.gov. tr' adresinden veya mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.