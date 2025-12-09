Android Ve iOS Veri Aktarımı Kolaylaşıyor!

Mobil teknoloji dünyasının iki büyük devi Google ve Apple, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek alışılmadık bir iş birliğine imza atıyor. İki şirket, Android ve iPhone cihazlar arasında veri aktarımını kolaylaştırmak amacıyla ortak bir çalışma başlattı. Bu yeni sistem, veri taşıma sürecini bağımsız uygulamalar kullanmak yerine doğrudan cihaz kurulum aşamasına entegre ediyor.Şirketler, bu ortak çalışmanın kullanıcıların cihaz kurulumu sırasında kullanılabilir olacağını doğruladı. Bu geliştirme, platformlar arası geçişlerde yaşanan zorlukları ve kullanıcı memnuniyetsizliğini azaltma yönünde atılan kritik bir adım olarak görülüyor.Yeni özelliğin ilk işaretleri, Android Canary 2512 (ZP11.251121.010) yapı sürümüyle birlikte tüm Pixel cihazlarda görünmeye başladı. Apple tarafında ise, bu özelliğin gelecekteki bir iOS 26 geliştirici betasıyla kullanıma sunulması bekleniyor.Henüz geliştirme aşamasında olan bu iyileştirilmiş geçiş sisteminin, nihai lansmandan önce daha fazla işlevsellik ve ek veri türleri için destek ekleyerek kapsamını genişleteceği belirtiliyor.Her iki şirketin de uyarısı, Android Canary ve iOS geliştirici betalarının genel kullanıcılar için tasarlanmadığı, bu sürümlerin performans sorunları ve hatalar içerebileceği yönünde. Google, geliştirilen bu özelliklerin nihayetinde lansmandan önce Android Beta kanalına taşınacağını aktardı.Geliştirilmiş geçiş özelliğinin son sürümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda net bir takvim paylaşılmadı. Android desteğinin cihazdan cihaza değişen bir zaman çizelgesiyle sunulacağı biliniyor.Kullanıcılar, bu yeni sistem tam olarak hayata geçene kadar Apple'ın Android için geliştirdiği “iOS'e Taşı” uygulaması ile Google'ın iOS için sunduğu “Android'e Geç” uygulamalarını kullanmaya devam ediyor.Bu uygulamalar, yeni iş birliğinin getireceği kapsamlı ve entegre çözüme göre daha sınırlı veri türlerini destekliyor. Bu ortak adım, teknoloji devlerinin kullanıcıları kendi ekosistemlerinde tutma çabalarının mercek altına alındığı bir dönemde, rekabetçi dengeler açısından da önemli bir yakınlaşmayı temsil ediyor.