Rusya'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı. ABD uyarı merkezi depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.Depremin bilançosuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede meydana gelen depremin ardından uzmanların sosyal tesisleri ve konutları incelemeye başladığını belirterek, tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini aktardı.Halihazırda yıkım veya ciddi hasar bilgisi bulunmadığını kaydeden Solodov, güncellenen verilere göre, depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,7 olarak belirlendiğini de aktardı.Bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde sarsıntıların 4-6 şiddetinde hissedildiğine dikkati çeken Solodov, "Tsunami tehdidi ilan edildi." dedi.Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları Kamçatka, Japonya ve ABD kıyılarına kadar ulaşmıştı.