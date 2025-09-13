CHP'den istifa etmişti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MKYK toplantısında iç ve dış konular gündeme geldi. Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan İsrail saldırısını değerlendiren Erdoğan, 'Katar'daki hain saldırı bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi' dedi.İsrail'in bölgedeki agresifliğinin arttığına dikkat çeken Erdoğan, 'Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız' ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin yürütücüsünün de hamisinin de Cumhur İttifakı'nın kendisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz' diye konuştu. CHP'deki gelişmeleri de dışarıdan takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, 'Kendi içlerinden ortaya çıkan bir durum' değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, CHP'den önceki gün istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in de AK Parti'ye katılacağını söyledi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın bugün AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclisi üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor. Bu arada Erdoğan toplantıda AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'a söz verdi.Yalçın, Mısır'dan Gazze'ye geçişin sağlandığı Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretini anlattı. Yalçın, ziyaretin yapılacağının duyurulmasının ardından İsrail'in Gazze'ye girmesine izin verdiği tır sayısının günlük 10'dan 100-150'ye yükseldiğini kaydetti. Öte yandan 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarıldığı şehirlerdeki çalışmaları da değerlendiren Erdoğan, 'Deprem konutlarının finansmanı bitince kamu yatırımlarına daha fazla kaynak sağlayacağız. Elimiz rahatlayacak. Türkiye Yüzyılı projeleri için daha fazla imkan bulacağız' dedi.MKYK'da sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemenin Erdoğan'a arz edileceğini ifade etti.