Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Türk İslam coğrafyasının ortak değeridir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:Şehirlerin sultanı güzel İstanbul'da sizlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Sergide emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.İstanbul; medeniyet, tarih, ilim ve sanat demektir. Bu şehir 3 kıtada hutbelerin adına okunduğu şehirdir. Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. 86 milyon vatandaşımızla birlikte Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliğidir.'İSTANBUL'A OLAN SEVDAMIZ BİTMEYECEK'Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Asya'dan Afrika'ya, oradan Avrupa'ya birçok kıtada bulundum. Dünyanın yüzlerce şehrini ziyaret ettim. Ama tarihiyle, tabiatıyla, maneviyatıyla her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini başka hiçbir yerde görmedim.Bu can bu tende olduğu sürece İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek.Birçok kıtada bulundum. Tarihiyle tabiatıyla her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini görmedim.'FATİH SULTAN MEHMET'İN EMANETİNE SAHİP ÇIKMA SORUMLULUĞUYLA HAREKET EDİYORUZ'30 sene önce olduğu gibi bugün de İstanbul'dan aldığımız ilhamla bu şehre layık olabilmenin şuuruyla, Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.Gazze'den Suriye'ye, Kafkasya'dan Balkanlar'a nerede varsa orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Çünkü mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı, dirayeti, pes etmemeyi, bu şehrin sokaklarında öğrendik. Bize mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı burası öğretti.Şurası bir gerçek ki kalıcı işler yapmak, yeni yollar açmak, dünya resmine imzanızı atmak istiyorsanız önce kendiniz olmak zorundasınız. Aksi takdirde girdaptan kurtulmanız, bir adım öteye gitmeniz mümkün değildir. Bu anlamda genç ressamlarımızın, büyük ustaları kendilerine örnek almalarını, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmalarını çok önemli görüyorum.Türkiye Yüzyılı; öyle inanıyorum ki ressamlarımızın, şairlerimizin, bilim-kültür-sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir. Bu muhteşem şehir nice asırlar boyunca genç sanatçılarımız, ressamlarımız için esin kaynağı olmaya devam edecektir.Sergimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum.