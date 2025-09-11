Özel'den Kaos Planı! Mutlak Butan Korkusu...

CHP'de gözler, pazartesi günü görülecek olan şaibeli kurultay duruşmasına çevrildi. 2023 yılında, para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemelik olan kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu çok az bir farkla koltuğunu kaybetmişti. CHP'lilerin şikayetleriyle başlayıp, yine CHP'lilerin itiraflarıyla farklı bir boyut kazanan dava, mevcut parti yönetimini tedirgin etmeye devam ediyor.Genel merkez kanadı, bu süreçte mahkeme sürecini çıkmaza sokup daha da belirsiz hale getirebilmek için her türlü adımı attı. İlk olarak olağanüstü kurultay toplandı, ardından mahkeme sonucu bile beklenmeden kongre takvimi açıklandı. Bu süreçte partiye yakın yayın organları tarafından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kurmaylar için sistematik linç kampanyası başlatıldı. Sokak tehdidi ile de mahkeme süreci manipüle edilmek istendi.Edinilen bilgilere göre genel merkez, son olarak İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından kurultay davasından da mutlak butlan kararı çıkma ihtimalini tüm yönleriyle masaya yatırdı. Kulislere yansıyan son iddialara göre parti yönetimi, olası bir mutlak butlan kararı durumunda genel merkez binasını eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyecek. Bu kapsamda, İstanbul'da olduğu gibi gerekirse emniyet güçleri ile sonuna kadar mücadele edileceği öne sürülüyor.Mutlak butlan kararı çıkması halinde parti yönetiminin derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracı için düğmeye basacağı da iddialar arasında yer alıyor. Söz konusu senaryoya ilişkin geçtiğimiz günlerde çarpıcı ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bundan sonra kayyum olmayı kim kabul ederse ihraç ederiz' ifadeleriyle gündem olmuştu.Mahkemenin 15 Eylül'den önce ara karar verebileceğine yönelik söylentiler de parti yönetiminde tedirginliğe sebep oldu. Bu kapsamda bazı MYK üyeleri, milletvekilleri, gençlik kolları ve örgüt mensuplarının her ihtimale karşı 15 Eylül'e kadar genel merkezden ayrılmayacağı bildirildi. Ankara'daki partililerden de zorunlu olmadıkça şehir dışına çıkmamaları istendi.Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 15 Eylül'deki önceki duruşmadan 1 gün önce Ankara Anadolu Meydanı'nda miting düzenlemesi bekleniyor. Pazar günü saat 19.00'da planlanan mitingde 'direniş' ve 'mücadele' temasının işleneceği öne sürülüyor.