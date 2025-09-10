TOGG Yapay Zeka İle Buluştu! İşte Detaylar...

Münih'teki fuarda Togg standının kalbi olarak nitelendirilen “Trumore Zone” alanında ziyaretçiler, geleceğin otomobil deneyimini bizzat test etme fırsatı buldu. Katılımcılar, Can.ai platformu üzerinden “akıllı şarj rotası oluşturma”, “sesli komutlarla araç fonksiyonlarını yönetme” ve herhangi bir ekrana dokunmadan çalışan “medya ve sağlık senaryoları” gibi özelliklerle benzersiz bir etkileşim yaşadı.Togg'un ZeroTouchUI (Sıfır Dokunuşlu Arayüz) olarak adlandırdığı bu yeni yaklaşım, geleneksel sesli asistanların çok ötesinde bir deneyim vaat ediyor. Can.ai, kullanıcının niyetini, konumunu, araç durumunu ve geçmiş alışkanlıklarını analiz ederek sadece komutları yerine getiren bir sistem olmakla kalmıyor; aynı zamanda empati kurabilen, öğrenen, ihtiyaçları önceden tahmin eden ve kullanıcı adına proaktif olarak harekete geçebilen bir yol arkadaşına dönüşüyor.Bu vizyoner teknolojinin arkasında, Togg'un 2020'den bu yana üzerinde çalıştığı, Türkiye'nin en büyük GPU destekli yapay zeka eğitim altyapılarından biri yer alıyor. Microsoft Azure Cloud ve OpenAI teknolojileriyle güçlendirilen Can.ai, bu sağlam temel üzerinde yükseliyor.Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, yapay zekayı bir özellikten ziyade, şirketin dijital mimarisinin stratejik omurgası olarak gördüklerini belirtti. Karakaş, vizyonlarını şu sözlerle özetledi: “Can.ai, bağlamı anlayan, niyeti sezebilen ve gerekli adımları herhangi bir arayüze ihtiyaç duymadan gerçekleştiren bir yapay zeka altyapısıdır. Kullanıcı hiçbir şeye dokunmadan, menüler arasında kaybolmadan, sadece düşünerek veya söyleyerek destek alabiliyor. Microsoft ile kurduğumuz bu güçlü ortaklık sayesinde, yalnızca mobiliteyi değil, tüm yaşamı daha sezgisel hale getirmeyi hedefliyoruz.”Platformun yetenekleri sadece sürüş deneyimiyle sınırlı değil. 1000'den fazla yazılı doküman ve 2 milyonu aşkın çağrı kaydıyla eğitilen Can.ai, Togg Care çağrı merkezi ekibinin bir “dijital ikizi” gibi çalışıyor. Gelişmiş doğal dil işleme (NLP) yetenekleri sayesinde, sipariş takibinden teknik desteğe kadar her türlü soruya saniyeler içinde en doğru yanıtları sunarak müşteri deneyimini de kökten değiştiriyor.Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise iş birliğini, “Yapay zeka, kullanıcı deneyimini dönüştüren en güçlü etken. Can.ai, bu dönüşümün mobilite alanındaki en somut ve etkileyici örneklerinden biri. Azure'un küresel ölçekli ve güvenli altyapısı üzerinde çalışan bu platform, teknolojinin gelecekte hayatımızın doğal akışına nasıl entegre olacağını gözler önüne seriyor,” sözleriyle değerlendirdi.