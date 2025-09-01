Sürücüler dikkat! Bu hata arabanın motorunu bitiriyor

Gelecek nesil otomobillerde yaygın olarak kullanılan otomatik stop/start sistemi, yakıt tasarrufu sağlarken sürücülere pratik bir kullanım sunuyor.Araç durduğunda motoru kapatan sistem, hem yakıt tüketimini azaltıyor hem de emisyonları düşürüyor.Ancak bazı otomotiv uzmanları, sistemin beklenenden fazla motor yıpranmasına yol açabileceğini belirtiyor.Her dur-kalkta motorun yeniden çalıştırılması, kritik parçaların fazladan aşınmasına neden oluyor ve uzun vadede araçta ciddi problemlere zemin hazırlayabiliyor.Uzmanlar, sistemin her dur-kalkta motoru çalıştırmasının marş motoru, akü ve diğer kritik parçaları hızla yıprattığını belirtiyor. Bu durum, motor ömrünün kısalmasına ve beklenmedik arızalara yol açabiliyor.Kısa mesafe sürüşlerinde bu sistemin sürekli aktif kalması, hem erken aşınma hem de yüksek maliyetli onarımlar anlamına gelebilir.Otomatik stop/start mekanizması, aracın gösterge panelindeki “A” harfi ile işaretlenmiş özel bir buton ile devre dışı bırakılabiliyor.Yoğun trafikte veya kısa mesafeli sürüşlerde bu düğmeyi kullanmak, motorun daha az yıpranmasını sağlayarak uzun vadede yüksek onarım maliyetlerinden korunmanıza yardımcı oluyor.