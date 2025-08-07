Valilik duyurdu! 4 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Tekirdağ’ın Karadeniz’e kıyısı bulunan Saray ilçesinde deniz keyfi kısa süreliğine rafa kalktı. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, olumsuz deniz koşulları nedeniyle önemli bir uyarıda bulundu.Meteoroloji verileri doğrultusunda alınan karar gereği, kent genelinde bazı kıyı bölgelerinde denize girmek geçici olarak yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 06 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla:Marmaraereğlisi (Sultanköy Mahallesi)Şarköy (Hoşköy ve Mürefte Mahalleleri)Süleymanpaşa ilçesi genelinde 1 günlüğüne denize girmek yasaklandı.Öte yandan, Saray ilçesi genelinde ise deniz yasağı 4 gün sürecek.Yasak kararının, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde beklenen kötü hava koşulları ve dalga riskleri nedeniyle, vatandaşların can güvenliğini koruma amacıyla alındığı belirtildi.