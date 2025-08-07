Akaryakıtta tabela değişti! Motorine dev indirim

Petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirmesinde Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik sert politikalarının etkisi sürerken, motorindeki bu indirim piyasalarda kısa süreli de olsa bir nefes alma fırsatı yarattı.Peki, güncel akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde nasıl şekillendi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla geçerli akaryakıt fiyatları:Benzin: 51,50 TL/litreMotorin: 52,07 TL/litreLPG: 26,51 TL/litreBenzin: 51,35 TL/litreMotorin: 51,95 TL/litreLPG: 25,88 TL/litreBenzin: 52,21 TL/litreMotorin: 52,95 TL/litreLPG: 26,40 TL/litreBenzin: 52,53 TL/litreMotorin: 53,29 TL/litreLPG: 26,33 TL/litre