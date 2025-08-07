  • USD: 40,58 - 40,65
Akaryakıtta tabela değişti! Motorine dev indirim

Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 7 Ağustos 2025 itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 70 kuruşluk indirim yapıldı.

Ekleme: 7.08.2025 - 09:21 Güncelleme: 7.08.2025 - 09:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirmesinde Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik sert politikalarının etkisi sürerken, motorindeki bu indirim piyasalarda kısa süreli de olsa bir nefes alma fırsatı yarattı.

7 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
 Peki, güncel akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde nasıl şekillendi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla geçerli akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,50 TL/litre
Motorin: 52,07 TL/litre
LPG: 26,51 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,35 TL/litre
Motorin: 51,95 TL/litre
LPG: 25,88 TL/litre

Ankara

Benzin: 52,21 TL/litre
Motorin: 52,95 TL/litre
LPG: 26,40 TL/litre

İzmir

Benzin: 52,53 TL/litre
Motorin: 53,29 TL/litre
LPG: 26,33 TL/litre