Serinlemek istemişti! Boğularak can verdi

Elazığ'ın Palu ilçesi Aşağı Mahalle yakınlarında serinlemek için Murat Nehri'ne giren Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Serkan D., bir süre sonra gözen kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Serkan D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.44 yaşındaki Serkan D., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.