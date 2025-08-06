  • USD: 40,58 - 40,65
Serinlemek istemişti! Boğularak can verdi

Elazığ'da serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğretmen boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek istemişti! Boğularak can verdiElazığ'ın Palu ilçesi Aşağı Mahalle yakınlarında serinlemek için Murat Nehri'ne giren Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Serkan D., bir süre sonra gözen kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Serkan D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

44 yaşındaki Serkan D., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.