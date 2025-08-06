Define macerasının sonu adliyede bitti! Suçüstü yakalandılar

Zonguldak'ta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Yapılan fiziki takip sonucu H.D., E.Ö., C.G. ve Ş.Y. isimli şahısların dedektör ve çeşitli kazı malzemeleriyle bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi.Gündüz vakti kaçak kazı yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.Ele geçirilen dedektör, kazma, kürek, lamba gibi eşyalara da el konuldu.Herhangi bir tarihi esere ulaşamadıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak' suçundan Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.