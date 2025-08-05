  • USD: 40,58 - 40,65
  • EURO: 47,37 - 47,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlıurfa'da acı olay! Hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ekleme: 5.08.2025 - 12:51 Güncelleme: 5.08.2025 - 12:51 / Editör: Fehmi Öztürk
Şanlıurfa'da acı olay! Hayatını kaybettiŞanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Akabe Mahallesi yakınlarında Yılmaz Beyazkuş, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Beyazkuş, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 25 yaşındaki Beyazkuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı duyan Beyazkuş'un yakınları hastaneye akın etti. Burada sinir krizleri geçiren yakınları ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Şanlıurfa'da acı olay! Hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekiplerince olayın yatıştırılmasının ardından Beyazkuş'un cenazesi hastane morgundan alınarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.