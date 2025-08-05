Şanlıurfa'da acı olay! Hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Akabe Mahallesi yakınlarında Yılmaz Beyazkuş, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Beyazkuş, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 25 yaşındaki Beyazkuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Olayı duyan Beyazkuş'un yakınları hastaneye akın etti. Burada sinir krizleri geçiren yakınları ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.Polis ekiplerince olayın yatıştırılmasının ardından Beyazkuş'un cenazesi hastane morgundan alınarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.