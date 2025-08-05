Gölete girmişlerdi: Cansız bedenlerine ulaşıldı

Afyonkarahisar'da serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 2 çocuk boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren Ali Ayaz Kaya ile Muhammed Emin Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gölette 11 yaşındaki çocukların cansız bedenlerine ulaştı.Yapılan incelemenin ardından çocukların cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede işlemleri tamamlanan iki çocuğun cenazesi ailelerine teslim edildi.Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen 2 çocuğun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.