Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe hareketli başladı. Gram altın 4.408,16 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 408 bin lira oldu.
Serbest piyasada ise Gram altın 4.408,16 TL'den, çeyrek altın ise 7.233,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 5 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
5 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.407,69
Satış 4.408,16
5 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 7.159,00
Satış 7.233,00
5 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 14.318,00
Satış 14.466,00
5 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 28.540,00
Satış 28.793,00
5 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?
Alış 3.372,98 dolar
Satış 3.373,35 dolar
