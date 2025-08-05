  • USD: 40,58 - 40,65
  • EURO: 47,37 - 47,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları haftanın ikinci gününe hareketli başladı. Gram altın 4.408,16 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos 2025 altın fiyatları...

Ekleme: 5.08.2025 - 10:16 Güncelleme: 5.08.2025 - 10:20 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 408 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise Gram altın 4.408,16 TL'den, çeyrek altın ise 7.233,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 5 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.407,69
Satış 4.408,16

5 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 7.159,00
Satış 7.233,00

5 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 14.318,00
Satış 14.466,00

5 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 28.540,00
Satış 28.793,00

5 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?
Alış 3.372,98 dolar
Satış 3.373,35 dolar