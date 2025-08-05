Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 408 bin lira oldu.Serbest piyasada ise Gram altın 4.408,16 TL'den, çeyrek altın ise 7.233,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 5 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.407,69Satış 4.408,16Alış 7.159,00Satış 7.233,00Alış 14.318,00Satış 14.466,00Alış 28.540,00Satış 28.793,00Alış 3.372,98 dolarSatış 3.373,35 dolar